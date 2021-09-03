Tele2 открыла в Королеве VR-парк

Парк виртуальной реальности от Tele2 открыли в Королеве, рядом с Акуловским водоканалом. Посетителям доступны четыре тематические зоны, а также два кинотеатра. Один из них виртуальный.

Парк работает ежедневно, и от посетителей нет отбоя. Студент Сергей Фролов признался, что ему по душе гоночный симулятор.

«Это очень крутое место, мне очень нравится дрифтить, так как я не могу это сделать в реальной жизни, мне кажется, данный симулятор хорошо подходит», — заявил он.

В парке оборудовали два кинотеатра. Один под открытым небом, а другой виртуальный. Вместо уже привычных 3D-очков зрители получают шлемы виртуальной реальности для полного погружения.

Источник фото: телеканал «360»

Коммерческий директор Tele2 Москва Антон Жуковский сказал, что парк предназначен для любой возрастной категории. Каждый может найти себе что-то по душе.

«Не только для школьников. Любой взрослый человек абсолютно бесплатно в нашем VR-парке может продлить себе лето, потому что сама идея VR-парка — это такие получасовые ролики, в которых человек может попасть в любую точку мира. Можно полетать над Нью-Йорком, над заснеженным Байкалом, попасть на берег моря. И действительно продлить вот эти замечательные летние дни», — рассказал он.

VR-сеансы — новинка этого года. Жители Королева стали первыми зрителями, кому стал доступен этот вид развлечений.

Источник фото: телеканал «360»

«Две женщины поинтересовались, посмотрели. Поэтому я уверен, что не только молодежь наша будет посещать. Конечно же, как я уже сказал, школьники — уверен сто процентов. Потому что у нас уже была такая практика летних кинотеатров — и всегда эти площадки пользуются большой-большой популярностью», — рассказал заместитель главы администрации Королева Илья Конышев.

Для любителей красивых снимков для Instagram оборудовали фотозону. Кроме того, здесь можно записать короткие видео в режиме Slow-mo на скорости 240 кадров в секунду.

Передохнуть можно в комфортной лаунж-зоне. Там есть бесплатный Wi-Fi и 4G, так что можно проверить сообщение в мессенджерах и опубликовать получившиеся фотографии.

«Мы, как оператор, который работает по принципу создания определенного образа жизни нашего клиента — так называемый lifestyle enabler-оператор, — мы всегда стараемся быть как можно ближе к нашим клиентам, поэтому, работая по другим правилам, мы никогда не делаем разницы между мероприятиями, которые, допустим, мы проводим в городах, которые находятся в ста километрах от Москвы, или, допустим, в центре столицы. Для нас это всегда мероприятия одинакового качества с одинаковым наполнением», — поделился коммерческий директор Tele2 Москва Антон Жуковский.

Площадка ждет своих посетителей с 11:00 до 23:00. Продлить свое лето и узнать побольше о виртуальной реальности можно до 19 сентября.