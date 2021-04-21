Жителям Подмосковья рассказали о строительстве путепровода в Лобне

В Лобне перешли к новому этапу создания путепровода — бетонированию опор. Все работы завершат досрочно по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это часть президентского проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Министр транспорта региона Алексей Гержик напомнил о том, что активная фаза строительства началась в феврале.

После забивки всех свай началось бетонирование опор. Здесь постоянно работают 50 человек и 40 специальных машин.

Строительство путепровода стало частью масштабного проекта по созданию Северного обхода Лобни. Первый этап завершат в 2022 году, а второй и третий — в 2025-м.

Что будет после первого этапа?

Налаженное сообщение с Дмитровским и Рогачевским шоссе избавит водителей от необходимости стоять в больших пробках на переезде через железную дорогу и сократит время на въезд или выезд из города до 30 минут.

Одна из значимых задач нового объекта заключается в том, что он выведет из Лобни транзитный поток, идущий через город.

Когда путепровод откроют, водители смогут выезжать из города за 30 минут вместо двух часов, которые они вынуждены тратить в пробках рядом с переездом на Батарейной улице.