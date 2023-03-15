Подмосковье 15 марта 2023, 16:30 Текстильное производство на земле за рубль запустят в Павловском Посаде в конце 2024 года

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В Павловском Посаде запустят текстильное производство, на котором будут выпускать рулонные шторы и текстильные шнуры. Поддержку в реализации инвестпроекта компании оказала Корпорация развития Московской области, для производства предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль».

«Участок площадью почти 2,1 гектара под реализацию проекта компания, воспользовавшись региональной программой „Земля за 1 рубль“, получила в аренду всего за один рубль в год», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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Она уточнила, что инвестиции в реализацию проекта составят 45 миллионов рублей. Компания планирует начать выпуск продукции уже в конце 2024 года.

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Согласно инвестпроекту, планируется построить комплекс, в который будут входить склад готовой продукции, цех по производству рулонных штор и текстильных шнуров, а также цех по производству ПВХ-карнизов и лент велкро, которые используются как в оборонной промышленности, так и в производстве игрушек, медицинских изделий и подгузников. На данный момент ни в России, ни в Белоруссии не производят подобные ленты, вся продукция — импортная.

«Сейчас компания „ЛентаБел“ производит эластичные шнуры, которые применяются для производства батутов, скакалок, тентов, палаток и много другого, а также рулонные шторы. В год предприятие выпускает около 350 тысяч рулонных штор, с запуском нового завода этот объем увеличится минимум на 50%. Оборудование — отечественное, его уже закупили у российских производителей», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

У компании «ЛентаБел» есть действующее производство в городе Электроугли. После того как будет построен завод в Павловском Посаде, планируется перенести туда все производство.

Всего за год реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Земля за 1 рубль» в Подмосковье было предоставлено более 80 земельных участков, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Прошел ровно год с момента реализации программы „Земля за 1 рубль“, основная и главная цель которой — это усиление нашего региона именно в импортозамещении. И земля в этом вопросе является одним из ключевых факторов. На сегодняшний день мы уже предоставили 87 земельных участков, на которых будет реализовано 72 проекта», — отметила министр.

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