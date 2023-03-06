Подмосковье 06 марта 2023, 10:43 Техподдержка на «Госуслугах» Подмосковья обработала 19 тысяч заявок с начала года

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С начала года специалисты технической поддержки регионального портала госуслуг обработали около 19 тысяч обращений, что на 6% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Из них около 15 тысяч поступило через форму обратной связи. Еще 4 тысячи консультаций пользователи получили по телефону колл-центра.

«На региональном портале зарегистрировано более 8,9 миллиона человек. Большинство из них уверенно пользуются онлайн-сервисами. Однако для некоторых получение госуслуг в электронном виде в новинку и может понадобиться помощь», — сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Отмечается, что чаще всего вопросы касаются правил заполнения электронных заявлений, уточнение статуса их рассмотрения, а также консультирования по работе сервиса.

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Обратиться в службу техподдержки «Госуслуг» можно через форму обратной связи на главной странице портала или в едином мобильном приложении «Госуслуги Московской области». Для жителей работает и горячая линия. Для этого необходимо набрать 122, далее в голосовом меню выбрать 2 и дождаться ответа оператора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 95% услуг в Московской области можно получить онлайн. По его словам, жители региона должны знать, как быстро и удобно получить доступ к услугам, в том числе к выплатам.

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