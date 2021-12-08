Список подмосковных госуслуг пополнился записью на техосмотр и справками онлайн

Жителям Московской области стали доступны новые госуслуги в онлайн-формате. Изменения коснулись застройщиков, работающих с опасными отходами, желающих получить справки из центров занятости или пройти техосмотр.

Заключение о соответствии застройщики теперь могут получить без заявки, уточнили в команде губернатора Подмосковья. В личный кабинет на региональном портале оно поступит автоматически в течение трех дней после итоговой проверки.

Предварительная запись на техосмотр транспортных средств в аккредитованных пунктах области тоже доступна на портале. Записаться на него можно в Дмитрове, Истре, Клину и Люберцах. Услуга работает в пилотном режиме. В скором времени добавятся новые станции.

В подмосковных МФЦ теперь можно будет распечатать сертификат переболевшего COVID-19 или привитого от коронавируса, который находится в личном кабинете на портале госуслуг. Заранее записываться на прием не нужно.

Стало проще и получить сертификат на материнский капитал. Список требуемых документов сократили почти вдвое. Специалисты сами запросят необходимую информацию. На проверку уйдет всего пять дней вместо 15.

На региональном портале появилась услуга по выдаче справок центров занятости со встроенным сервисом предпроверки. «Умный сервис» определит по номеру СНИЛС, был ли пользователь зарегистрирован как безработный.

При получении заключений о полезных ископаемых на участках можно сформировать топографический план земельного участка по кадастровому номеру или координатам в личном кабинете.

Для деятельности по обращению с отходами теперь существуют записи в государственном электронном реестре лицензий.