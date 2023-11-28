Подмосковье 28 ноября 2023, 12:55 Техобслуживание оборудования для лучевой терапии проведут в онкодиспансере в Балашихе Медиаархив Подмосковья

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Техобслуживание оборудования для лучевой терапии проведут в «Московском областном онкологическом диспансере» в Балашихе на улице Карбышева, 6. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике региона.

Извещение о проведении конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. В следующем году исполнителю следует технически обслужить12 систем лучевой терапии Eclipse, Unique и Halcyon. При необходимости компания должна приехать для облуживания по вызову.

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Контракт оплатит само медучреждение. Начальная цена составила 28,5 миллиона рублей.

Заявки будут принимать до 5 декабря.

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