28 ноября 2023, 12:55
Техобслуживание оборудования для лучевой терапии проведут в онкодиспансере в Балашихе
Техобслуживание оборудования для лучевой терапии проведут в «Московском областном онкологическом диспансере» в Балашихе на улице Карбышева, 6. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике региона.
Извещение о проведении конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. В следующем году исполнителю следует технически обслужить12 систем лучевой терапии Eclipse, Unique и Halcyon. При необходимости компания должна приехать для облуживания по вызову.
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Контракт оплатит само медучреждение. Начальная цена составила 28,5 миллиона рублей.
Заявки будут принимать до 5 декабря.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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