Подмосковье 30 июня 2023, 21:23 Техобслуживание газового оборудования станет более удобным в Одинцове

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Техобслуживание газового оборудования для жителей Подмосковья станет более понятным. По инициативе губернатора в Московской области Андрея Воробьева создается надежная и удобная система, которая обеспечит газовую безопасность жителей.

«С 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему техобслуживания газового оборудования в МКД. Этим вопросом в Подмосковье будет заниматься только „Мособлгаз“ — компания, которой мы можем доверять, у которой есть специалисты, техника, ресурсы», — сообщил Воробьев.

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Сейчас в Подмосковье есть большое количество компаний, которые обслуживают газовое оборудование. Передача прав одной организации позволит повысить контроль за качеством оборудования и поможет избежать трагедий, к которым может привести, к примеру, один неисправный бойлер.

«Мы заключили с ними договор и периодически всегда приезжают и проверяют газовые котлы. Все чистят, все делают», — сообщил местный житель Вячеслав Палатов.

У любого газового оборудования со временем могут возникнуть неисправности. Также случаются утечки газа, например, в местах, где подключается плита или колонка. Регулярные проверки позволят оперативно обнаружить и исправить проблему.

«Если вдруг у вас запах газа, то не трогайте электронные приборы, не включать или выключать свет, быстро перекрываются все краны. Проветриваете помещение и вызываете аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104 или 112», — сообщил слесарь «Мособлгаза» Роман Астафуров.

С 20 декабря на сайте «Мособлгаза» опубликуют график техобслуживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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