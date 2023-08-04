Подмосковье 04 августа 2023, 08:00 Техобслуживание газового оборудования провели в домах 150 тысяч жителей Подмосковья с начала года Мособлгаз

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Сотрудники организации «МособлгазСервис» провели техобслуживание в домах 150 тысяч жителей Подмосковья с начала года. Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, около 40,7 тысячи граждан заключили новые договоры на проведение работ по ремонту ресурсного оборудования.

В ведомстве отметили, что наличие акта на техобслуживание является обязательным условием для подачи газа потребителям. Согласно внесенным поправкам в законодательство России, с 1 января 2024 года в Подмосковье проводить работы по установке и ремонту оборудования будет региональная газораспределительная организация.

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Техобслуживание в многоквартирных домах Подмосковья будут осуществлять один раз в год в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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