Техношкола открылась в Орехово-Зуеве. Там юные инженеры создают роботов и 3D-модели

Роботы, 3D-принтеры и настоящие слесарные станки. В Орехово-Зуеве открылась техношкола. Современная образовательная площадка для детей стала 53-й в Подмосковье. В центр инновационного технического творчества принимают с четырех лет.

В 10 лет Петя Беседин без труда может создать игру или написать несложную программу. Мальчик увлекся компьютерами три года назад. Родители подарили робота, а Пете стало интересно, как он работает. С тех пор в распорядке дня школьника появились занятия по робототехнике.

«Я с друзьями создал робота-уборщика! Он мусор собирал и поворачивался, если увидел какое-то препятствие. Пока только этому научился. Не все сразу!», — рассказал Петя Беседин о своем изобретении.

Источник фото: телеканал «360»

Два раза в неделю Петя и еще более двухсот юных жителей Орехово-Зуева посещают техношколу — это центр молодежного инновационного творчества. В Подмосковье создано 53 такие площадки. Здесь обычные школьники реализуют самые амбициозные проекты.

Источник фото: телеканал «360»

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Ребята осваивают новые информационные технологии, молодые модельеры создают 3D-модели и распечатывают их на принтерах. Подростки работают на станках — осваивают азы металло- и деревообработки, лазерной резки. У детей появилась возможность воплощать свои идеи в жизнь. Под руководством опытных наставников ребята могут сколотить обеденный стол, макет железной дороги или даже кое-что посложнее.

Источник фото: телеканал «360»

«Большие модели мы собираем довольно долго, проходя все аспекты технического творчества, какие-то модели собираем за одно занятие. Все модели у нас стараются что-то делать. У нас они либо ездят, либо светят, либо стреляют безопасными снарядами — резинки канцелярские, либо что-то хватают. Мы стараемся, чтобы у нас были не просто модели, чтобы дети с ними что-то делали, им было интересно», — отметил инженер-конструктор ЦИТТМ «Техношкола» Павел Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Разместилась техношкола в самом центре города. Это стало возможным благодаря поддержке местной администрации. Орехово-Зуево проучило гранд, став участником губернаторской программы «Точка роста». Поддержка от Министерства инвестиций и инноваций пошла на реконструкцию старого здания фабрики. Здесь открылся коворкинг-центр, где теперь работают не только молодые бизнесмены, но и набираются знаний будущие инженеры и программисты.

«Удобное месторасположение — это центр города. И дети обучаются не в подвале или современном бетонном торговом центре. Это то, что сейчас как раз является самым передовым — пространство лофт. Здесь они могут познакомиться еще и с историей», — сказал глава Орехово-Зуева Геннадий Панин.

Источник фото: телеканал «360»

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Занятия проходят два раза в неделю. В выходные для детей и их родителей педагоги организовывают мастер-классы. Папы и мамы тоже учатся чему-то новому. Образовательные программы включают пять авторских курсов. По итогу их прохождения выдается свидетельство. А это плюс в портфолио будущего студента.

«Многие компании следят за нашей деятельностью, за деятельностью наших детей и участвуют в совместных проектах, заказывают различные научные или исследовательские разработки. Лучшие из этих разработок они используют на практике на предприятиях. Кроме этого, руководители крупных компаний следят за нашими детьми и трудоустраивают их в дальнейшем на предприятия», — сказал основатель ЦИТТМ «Техношкола» Александр Игнатьев.

Источник фото: телеканал «360»

Первое отделение техношколы открылось четыре года назад. Сейчас в ее филиалах проходят обучение более шести тысяч детей в возрасте от четырех до 16 лет. Современное оборудование, дух новаторства и работа над реальными проектами делают дополнительное образование действительно интересным.