«Техношкола» открылась в Электростали. Там научат программировать и работать с 3D-принтером
Это уже 16-й в регионе ЦМИТ. Он стал вторым, который был открыт при поддержке правительства Московской области в этом году.
«Техношкола» войдет в городской образовательно-технический кластер вместе со станцией юных техников, Центром инженерно-технических компетенций ГК АО «РОСАТОМ», IT-КУБ, компьютерным центром.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, на субсидию из бюджета региона в центр купили высокотехнологичное оборудование: 3D-принтеры, режущие плоттеры, лазерные и фрезерные станки, паяльные станции и другую технику.
«Это один из уникальных Центров, открытых в последние годы в Московской области. Интерес к работе с учреждением проявили следующие крупные промышленные предприятия: ПАО «МСЗ», ГК АО «РОСАТОМ», АО «Металлургический завод Электросталь», ОАО «ЭЗТМ», ООО «Радинтех». Этим обусловлен и выбор специализации ЦМИТа: «Альтернативные источники энергии» и «Приборостроение», — отметил Вадим Хромов.
Всего в ЦМИТе будет пять авторских курсов по направлениям: «Развитие интеллекта», «Робототехника», «Программирование», «3D-проектирование», «Прототипирование».
Курсы доступны не только для школьников, но и для студентов и взрослых. В год там может обучаться 600 человек.
Сейчас в Подмосковье работают 15 центров молодежного инновационного творчества в Дубне, Дмитрове, Жуковском, Протвине, Пущине, Одинцове, Балашихе, Фрязине, Красногорске, Люберцах, Химках, Сергиевом Посаде, Котельниках, Подольске и Орехово-Зуеве.
Еще два центра в этом году откроют в Ступине и Солнечногорске.