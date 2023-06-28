Подмосковье 28 июня 2023, 16:37 Технопарки Подмосковья создали свыше 9 тысяч рабочих мест

Читать 360tv в

Резиденты технопарков Подмосковья создали свыше девяти тысяч рабочих мест. На площадках размещают как производственные предприятия, так и научные компании.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, сейчас в технопарках региона трудятся 9460 человек.

Реклама

«Учитывая, что многие из резидентов наших технопарков работают в технологических сферах, большинство созданных рабочих мест занимают высококвалифицированные специалисты», — отметила она.

Технопарки стали точками притяжения для бизнеса. Готовая инфраструктура позволяет инвесторам быстро запустить проекты в работу. На отдельных площадках формируются небольшие промышленные объединения, где трудятся компании в смежных сферах. Так, многие резиденты технопарка «Лидер» в Люберцах специализируется на производстве медицинских изделий.

Всего в Подмосковье создано 19 технопарков, два из которых аккредитованным Минпромторгом России и включены федеральный реестр. Их резидентами стали 544 компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».