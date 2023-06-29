Подмосковье 29 июня 2023, 15:18 Технопарки Подмосковья привлекли более 10 миллиардов рублей инвестиций Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Резиденты технопарков Московской области вложили 10,7 миллиарда рублей инвестиций. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Всего в регионе работают 19 таких площадок, резидентами которых являются 544 компании. Уровень заполняемости подмосковных технопарков составляет 98,3%», — сообщила зампред.

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Технопарки популярны у предпринимателей благодаря готовым технологической, научной, коммуникационной инфраструктурам.

Например, резидент технопарка в Серпухове АНО «Институт инженерной физики» занимается научно-производственной деятельностью в сфере фармацевтики, оборонных технологий, а также технологий обеспечения безопасности и работоспособности человека. Компания инвестировала 300 миллионов рублей и создала 70 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья.

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