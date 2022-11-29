Подмосковье 29 ноября 2022, 20:41 «Технопарк космических технологий» в Королеве привлечет 100 новых резидентов

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В открывшийся «Технопарк космических технологий» в Королеве планируют привлечь 100 новых компаний. Первые 12 резидентов там уже есть. Объем отгруженных ими товаров составил 47 миллиардов рублей.

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Все предприятия ракетно-космической отрасли в Королеве значительно увеличили объемы своей работы. Показатели экономического роста наукограда за девять месяцев 2022 года превысили годовые цифры за весь допандемийный 2019 год. Средняя заработная плата в Королеве в этом году выросла почти на 13%, сейчас ее размер превышает 87 тысяч рублей.

«Большое спасибо экономическому блоку и инвестиционному за то, что работаете вместе с „имущественниками“ и сопровождаете каждый проект лично. Это все позволит нам вырастить экономику, и мы будем участвовать в финансировании проектов, которые улучшат качество жизни наших горожан», — отметил глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

Растущие экономические показатели наукограда также могут быть хорошим сигналом для будущих резидентов технопарка.

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