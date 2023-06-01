Подмосковье 01 июня 2023, 14:10 Технологию роботизированного извлечения полезных фракций из коммунальных отходов внедрят в Подмосковье

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Технологию роботизированного извлечения полезных фракций из твердых коммунальных отходов внедрят в Подмосковье. Такой инвестиционный контракт заключили между Минпромторгом России, Московской областью, Можайском и компаний «Экомашгрупп».

Заключенный контракт позволит развить технологии обработки коммунальных отходов с применением роботизированного и автоматического извлечения полезных фракции, рассказали в Мособлдуме. По проекту будут организованы производственные мощности под серийное создание трех видов автоматических мусоросортировочных комплексов. Он рассчитан на 15 лет. Это позволит обеспечить сортировку отходов в 100%-м объеме и заметно снизить их объем.

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