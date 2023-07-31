Подмосковье 31 июля 2023, 19:24 Технологию QR-кода применят в Единый день голосования на ряде участков в Подмосковье Мособлизбирком: в Единый день голосования на ряде участков применят технологию QR-кода Unsplash

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В этом году в Единый день голосования на подмосковных избирательных участках, которые не будут оснащены комплексами обработки бюллетеней, применят технологию QR-кода. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале избирательной комиссии Московской области.

Результаты подсчета голосов избирателей на участках будут вносить в специальное программное обеспечение, пояснили в Мособлизбиркоме. Затем это СПО автоматически проверит внесенные сведения на соответствие контрольным соотношениям.

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В случае обнаружения несоответствий данных программа уведомит об этом оператора и не даст распечатать итоговый протокол с ошибками, попросив их исправить.

«Сведения содержащиеся в протоколе зашифровываются в QR-код, который размещается на протоколе УИК об итогах голосования», — добавили в региональном избиркоме.

На следующем этапе данные из протокола при сканировании QR-кода в территориальной избирательной комиссии автоматически попадут в систему ГАС «Выборы».

По данным избирательной комиссии, технологию QR-кода при подведении итогов голосования применят почти на трех тысячах избирательных участков региона.

В Мособлизбиркоме также обратили внимание, что узнать номер своего избирательного участка жители области могут с помощью сервиса «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума».