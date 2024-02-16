Подмосковье 16 февраля 2024, 15:39 Технологию QR-кода применят на избирательных участках Подмосковья в дни выборов президента РИА «Новости»

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Некоторые избирательные участки Московской области будут подсчитывать голоса на выборах президента с помощью технологии QR-кода. Речь идет о тех УИК, которые не оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.

Специальное программное обеспечение автоматически проверяет все сведения и в случае обнаружения несоответствий данных уведомляет оператора. Применение технологии поможет избежать ошибок при подсчете голосов и сэкономить время при передаче данных из участковых комиссий в территориальные.

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Это работает следующим образом: сведения, содержащиеся в протоколе, зашифровываются в QR-код, который размещается на протоколе УИК об итогах голосования. Затем, при сканировании QR-кода, данные автоматически попадают в государственную автоматизированную систему «Выборы».

Напомним, выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

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