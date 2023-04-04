Подмосковье 04 апреля 2023, 16:52 Технологию очистки сточных вод полигонов в Подмосковье обсудят 6 апреля Мин ЖКХ

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Открытое заседание Научно-технического совета Министерства ЖКХ Московской области пройдет 6 апреля. На мероприятии обсудят методологию и технологию очистки сточных вод полигонов ТКО.

Заседание проведут в рамках реализации программы наставничества для слушателей и магистрантов кафедры «Управления городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО.

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Во время мероприятия заслушают доклады на темы каталитической установки сжигания осадка сточных вод, финансово-экономических показателей проекта «Переработка илового осадка ЩМОС методом сушки и остеклования» и биомембранной технологии очистки фильтратов твердых коммунальных отходов.

Заседание проведут в прямом эфире. Подключиться к нему можно будет по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что рекультивация, то есть восстановление поврежденных земель и ресурсов, бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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