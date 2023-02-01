Подмосковье 01 февраля 2023, 12:47 Технологию автоматической проверки срока годности товаров запустили в Подмосковье

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Новая технология маркировки товаров появилась в ряде магазинов Московской области. Таким образом, за сроком годности продуктов будет следить не человек, а специальная система.

Если покупатель возьмет товар с истекшим сроком годности, его не смогут продать на кассе. Кроме того, «Честный знак» позволяет производителям и продавцам автоматически получать информацию о продукте — не только срок годности, но и дату поступления, вес, размер и другие характеристики.

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«В магазинах „Магнит“, расположенных в нашем регионе, с 1 февраля запускают новую технологию по автоматической проверке на кассе сроков годности молочных продуктов с помощью системы маркировки „Честный знак“», — сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

При условии, что опыт окажется успешным, действие системы распространят на другие продукты, а также внедрят в другие торговые сети. Предполагается, что технология позволит упростить работу с товарами и снизить нагрузку на сотрудников.

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