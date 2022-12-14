Подмосковье 14 декабря 2022, 18:05 Технология «Умный контракт» помогла заключить более 240 тысяч договоров в Подмосковье с начала года

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Более 80% всех договоров, составленных с начала года, заключили с помощью технологии «Умный контракт» в Подмосковье. Это около 240 тысяч документов.

Технология «Умный контракт» является уникальной разработкой Подмосковья. Она позволяет заказчикам создать цифровую модель и на ее основе сформировать проект контракта, а также контролировать исполнение его условий. Благодаря этому исключаются ошибки и нарушения при подготовке документов, сокращаются затраты управляющих, обеспечивается прозрачность взаимодействия контрагентов.

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Подмосковье является лидером России по цифровизации этапа исполнения контрактов. Технология «Умный контракт» используется в регионе с 2020 года и позволяет добиваться улучшения всех основных показателей исполнения договоров. Благодаря прорывной технологии средний срок оплаты в регионе в 2022 году составляет всего 2,4 рабочих дня.

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Ранее дизайн-сессию по внедрению технологий искусственного интеллекта провели в Доме правительства Подмосковья. На ней обсудили создание новых сервисов и технологий для всех сфер общественной жизни. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что работа по цифровизации должна продолжаться.

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