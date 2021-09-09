Технологии для повышения качества жизни. Воробьев напомнил о важности цифровизации социальных услуг

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в современном мире очень важна цифровизация социальных услуг. В четверг глава региона выступил на IV форуме социальных инноваций регионов.

«До 70%, у кого-то больше, идет на социальную сферу. Если туда идут такие огромные деньги, президентские проекты, значит мы на муниципальном и региональном уровне вместе с федеральным правительством должны оказывать эти услуги быстро, удобно, они должны летать», — сказал Воробьев.

Он отметил, что после этого форума важно убрать все, что мешает человеку. Например, раньше, когда рождался ребенок, у мужа не было времени толком навестить супругу, потому что надо было оформить кучу бумаг. Но теперь все стало гораздо удобнее, когда появились электронные услуги.

«Сейчас службы занятости, военкоматы — все это нуждается в модернизации. Знаете, что раньше в военкоматы ребята ходили, тратили очень много времени. Мы подписали соглашение, сейчас все это предоставляется в МФЦ, в электронном виде. И парню не нужно прозябать в этом коридоре», — сказал губернатор.

Он отметил, что инновационные движения прекрасны тем, что делают жизнь человека более удобной. Воробьев также напомнил о важности телемедицины. Установленный МРТ или КТ не имеет смысла, если его не может прочесть профессор.

«Все это мы внедряем на нашей территории. Стараемся успевать и всегда очень дорожим такими приглашениями. В меняющемся мире нужно менять быстро законы, приказы, постановления, нормативку. Платформа может быть какая угодно уникальная, но что от нее толку, если нормативка говорит тебе, что ты должен принести в бумажном виде тот или иной документ», — рассказал губернатор.

Такие нововведения позволяют менять качество жизни в лучшую сторону. Поэтому власти Подмосковья всегда стараются найти ресурсы для развития образовательной и социальной сферы, они нуждаются в постоянном обновлении. В своей речи Воробьев добавил, что партнерство с Москвой в этой области тоже очень полезно.