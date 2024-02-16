Подмосковье 16 февраля 2024, 12:00 Технологическое нарушение устранили в котельной на Набережной улице в Солнечногорске Медиасток.рф

Читать 360tv в

Компания «Газпром теплоэнерго МО» сообщила об окончании работ в котельной на улице Набережная в Солнечногорске. На устранение технологического нарушения потребовалось около полутора часов.

Для проведения работ в 9:20 часов коммунальщики временно приостановили подачу тепла и горячей воды из котельной в 29 многоквартирных домов. На работу по устранению технологического нарушения закладывали до шести часов, но по факту времени понадобилось меньше. Подачу ресурсов возобновили уже в 11:00.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».