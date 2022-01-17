Технологический комплекс производства лекарств в Серпухове достроят до конца 2022 года

Строительство технологического комплекса производства инъекционных лекарств «Герофарм» в Серпухове планируют завершить до конца 2022 года. Ход работ проконтролирует Главгосстройнадзор Московской области. Об этом сообщило РИАМО.

«На объекте выполнены котлован, фундамент, конструктив здания. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы», — процитировало агентство слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.

Предполагается, что все работы будут завершены в IV квартале 2022 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых объектах здравоохранения в регионе. В этом году в Подмосковье откроют 24 объекта — поликлиники, стационары, станции скорой помощи, ФАПы. Их приведут к единому стандарту, привлекут туда лучших специалистов и обеспечат современным медицинским оборудованием.