Подмосковье 05 июня 2023, 17:35 Технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье стало на 19% меньше за неделю Министерство ЖКХ МО

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За неделю в Подмосковье выявили 170 технологических нарушений в работе объектов ЖКХ. Это на 41 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, 22 сбоя относились к вопросам обеспечения жителей теплом, 22 — холодной водой и 122 — электричеством. Все неполадки устранили.

За неделю специалисты аварийной службы совершили 259 выездов. Также было проведено 33 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

Для подготовки к зиме с 4 апреля оперативные группы совершили 688 выезда в населенные пункты для проведения гидравлических испытаний теплосетей. Было проверено 1618 погонных километров теплотрасс в 52 округах и обнаружена 81 утечка.

Для быстрого устранения сбоев круглосуточно дежурят рабочие бригады, которые имеют несколько специальных машин для проведения аварийных работ. Они оснащены средствами электрогазосварки, подъемными механизмами и мобильными генераторами.

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Ранее губернатор Подмосковье Андрей Воробьев выслушах доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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