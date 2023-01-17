Подмосковье 17 января 2023, 13:29 Технологические классы открыли в трех школах Лобни

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Новые образовательные пространства открыли в Лобне в рамках регионального проекта «Специализированный класс». В городских школах создали три технологических класса.

Этот проект реализован при поддержке администрации округа и российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Для лобненских школ это новое направление профориентации. Ученики в профильных кабинетах будут осваивать азы инженерной профессии.

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Ректор аграрного университета Владимир Трухачев принял участие в церемонии открытия новых школьных кабинетов. Вуз помог с приобретением оборудования, а на будущее уже запланированы мастер-классы и экскурсии для ребят.

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