Подмосковье 17 января 2023, 20:23 Технологические классы открыли в трех школах Лобни в рамках сотрудничества с академией Тимирязева

Читать 360tv в

В трех школах Лобни открыли специальные технологические классы в рамках сотрудничества с сельскохозяйственной академией имени К. А. Тимирязева. В церемонии открытия классов приняли участие первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, глава Лобни Игорь Демешко и представители академии.

Реклама

Со следующего учебного года школьники будут углубленно изучать предметы, необходимые для поступления в вуз, а также проходить практику на базе университета.

«Сегодня очень важным является аспект технологической независимости нашей страны. И самое важное для этого — кадры, а они приходят из школ. Профессиональная ориентация школьника, его нацеленность в том числе и прежде всего на инженерные специальности, является сейчас одной из основных задач. И Министерство просвещения Российской Федерации делает все, чтобы создать возможности для профориентации наших учащихся», — отметил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Глава Лобни Игорь Демешко подчеркнул, что благодарю открытию технологических классов школьники смогут определиться с будущей профессией и получить направление на целевое образование в РГАУ-МСХА.

Преподаватели университета будут приезжать в школы, чтобы проводить занятия, а лобненские школьники смогут посещать вуз для прохождения практики, знакомиться с производством партнеров академии.

Нам сегодня важно, чтобы ребята, которые еще думают, куда пойти учиться, выбрали Тимирязевку. Хотим, чтобы основы инженерного образования были уже даны в школе. Мы сюда заходим со своими преподавателями, со своей материальной базой, а для большей практики будем приглашать в наши аудитории, где преподаем все основы инженерного ремесла Владимир Трухачев ректор РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.

«Обучение в технологическом классе позволит углубленно изучить предметы, связанные с сельским хозяйством и подготовиться к обучению в Тимирязевской академии по направлениям „агробиология“, „зоотехника“, инженерным и экономическим направлениям», — отметила замдиректора по профориентационной работе и практике института механики и энергетики им. В. П. Горячкина (часть РГАУ-МСХА) Наталья Перевозчикова.

При поступлении в вуз в качестве бонуса школьникам будут начислять до десяти баллов.

Новые классы начнут полноценно работать в школах Лобни со следующего учебного года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».