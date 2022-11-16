Подмосковье 16 ноября 2022, 13:20 Технологическая олимпиада для школьников завершилась в Подмосковье

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Финал национальной технологической олимпиады Junior по направлению «Технологии и роботы-исследователи» состоялся в Академии социального управления Московской области. За победу боролись 12 команд подмосковных школьников 5–7 классов, показавших наилучшие результаты в отборочном туре.

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«Технологическая олимпиада Junior — это командные инженерные соревнования, организованные совместно с обществом „Россия — страна возможностей“ при поддержке Агентства стратегических инициатив», — сообщила региональный координатор проекта Елена Митрополит.

Олимпиада помогает талантливым школьникам заявить о себе, самореализоваться. На финале ребята должны были запрограммировать систему устройств для добычи нефти. Нужно было правильно настроить робота для исследования месторождений и нефтеперекачивающую станцию. Для выполнения этих задач командам потребовались знания инженерии и умение писать программы, а также навыки коллективной работы.

Победителей олимпиады назовут 24 ноября. В 2022 году заявки на участие в проекте подали почти 22 тысячи школьников со всей России. Подмосковье вошло в пятерку регионов с наибольших представительством команд.

В бюджет Подмосковья на 2023 год включили средства на поддержку учителей. Из них 10 миллионов предусмотрели для 100 лучших учителей региона. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей.

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