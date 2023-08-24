Подмосковье 24 августа 2023, 13:43 Технолицей имени Долгих в Истре откроют 1 сентября МинстройМО

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В селе Павловская Слобода в Истре завершается строительство технологического лицея имени Долгих. Его откроют в сентябре, сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время подрядчик завершает работы по внутренней отделке помещений, монтажу слаботочных систем, благоустройству прилегающей территории. В здании ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, сборка и расстановка мебели», — уточнили в ведомстве.

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На объекте работают 445 специалистов и 10 единиц техники.

В кластер войдет учебный корпус на 960 мест, детский сад на 320 детей и стадион с трибуной на 500 зрителей.

Это уже третий образовательный кластер в регионе и первый в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил рейтинг образовательных учреждений региона на «Форуме педагогов». Четыре школы из Щелкова вошли в число лучших, еще 18 попали в «зеленую зону».

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