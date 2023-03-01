Подмосковье 01 марта 2023, 12:10 Техникум в Можайске проведет день открытых дверей 22 и 29 марта

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Можайский техникум проведет день открытых дверей для будущих студентов 22 и 29 марта. Учащиеся старших классов смогут посетить экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы и встречи со специалистами.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, школьникам расскажут об учебном процессе в техникуме, а также для них проведут мастер-классы по пожарной безопасности, технологии швейных изделий, поварскому делу, ветеринарии и другим направлениям.

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Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

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