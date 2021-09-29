Техникум в Балашихе стал одной из 35 площадок для областного чемпионата «Абилимпикс»

Свыше 30 человек присоединились к чемпионату среди инвалидов «Абилимпикс» в Балашихе. Он стартовал по всему Подмосковью — для участников подготовили 35 площадок. Одна из них разместилась в Балашихинском техникуме.

Источник фото: Ирина Зубарева

В этом учреждении чемпионат мастерства среди инвалидов проводят с 2017 года. Об этом напомнил директор техникума Денис Лукин.

Здесь участвуют ребята из Балашихи и других округов: Реутова, Ногинска, Электростали. Их готовили серьезно — начали тренироваться, когда закончился предыдущий чемпионат, то есть год назад Денис Лукин.

Лукин отметил, что в техникуме предусмотрели кабинеты для подготовки участников. Это учебные аудитории и мастерские.

Источник фото: Ирина Зубарева

«Сильнейшие ребята отправятся на национальный этап, а там они смогут пройти отбор в сборную России — она представит нашу страну на международном чемпионате», — подчеркнула руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» в Подмосковье Наталья Липатова.

Она уточнила, что международный этап состоится в мае 2022 года. Его проведут в дистанционном формате.

Особенности чемпионата

«Абилимпикс» — это соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. Их проводят для профессиональной ориентации и помощи в трудоустройстве.

Источник фото: Ирина Зубарева

Около 90% участников трудоустроены. А те, кто не учится и не работает, не могут этого делать по состоянию здоровья. У нас идет постоянная работа с партнерами, работодателями Наталья Липатова.

Участвовать в чемпионате могут все желающие старше 14 лет. На конкурсе ребята не только состязаются в мастерстве, но и показывают свои навыки для дальнейшего трудоустройства.

Источник фото: Ирина Зубарева

«Мы уделяем большое внимание трудоустройству. Стараемся утроить 100% участников чемпионата», — отметила Наталья Липатова.

На площадке в Балашихе собрались участники, заявленные в компетенциях «Обработка текста», «Администрирование баз данных», «Мастер ОЦИ».