Подмосковье 03 июля 2023, 11:02 Техникум № 18 в Одинцове присоединится к проекту «Профессионалитет»

Читать 360tv в

Техникум № 18 в Одинцове присоединится к проекту «Профессионалитет» по всем направлениям подготовки. Эта программа позволит студентам получить опыт на реальных производствах.

Студенты колледжей Подмосковья смогут в кратчайшие сроки освоить востребованные профессии и получить опыт на производствах.

Реклама

«У нас 40 колледжей, и 29 из них участвует в федеральном проекте „Профессионалитет“. Мы знаем, что это такое: быстрее, за более короткий срок ребята хотят попасть на производство, познакомиться с наставником и обрести практические навыки. Мы понимаем этот вызов и слышим от руководителей предприятий и от нашего бизнеса важность этой работы», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Интеграция предприятий в образование помогает будущим кадрам сократить период адаптации, а работодателям — оценить их навыки. При этом сроки обучения сокращаются — иногда на целый год. В Одинцовском округе также поддерживают этот проект.

«Мы хотим вступить в программу „Профессионалитет“, в идеале — по всем нашим направлениям подготовки. В прошлом году их было 14, в том числе и рабочие профессии, и подготовка специалистов среднего звена», — поделилась заведующая учебно-методическим отделом Одинцовского техникума № 18 Валерия Галушкина.

Студентов техникума ждет модернизация технической базы, процесса обучения и самого содержания образовательных программ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил, что 2023 году в колледжах региона появится еще 800 бюджетных мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».