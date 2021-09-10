Технику времен СССР покажут на выставке в Балашихе

В Историко-краеведческом музее Балашихи открылась выставка образцов техники советского периода «Говорит и показывает». В нее включили более 400 экспонатов, которые музею пожертвовал известный в городе коллекционер Владимир Купцов.

Экспозиция выставки состоит из образцов советских телевизоров, радиоприемников, звукозаписывающих устройств и телефонов 1930-1980-х годов, отметили в пресс-службе музея.

«Коллекция насчитывает более 400 единиц и является по-своему уникальной. Она содержит в том числе ранние образцы советских телевизоров и радиоприемников, считающихся на сегодняшний день настоящими раритетами», — сказано в публикации.

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Владимир Купцов родился и вырос в поселке Салтыковка, со временем ставшим микрорайоном Балашихи. На протяжении многих лет он собирал и изучал различную технику, причем многие устройства придумывал и конструировал сам. С музеем коллекционер тесно сотрудничает уже несколько десятилетий.

Церемонию открытия выставки посетил зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов, рассказали в администрации Балашихи.

Источник фото: pixabay

«Краеведческий музей — это особое учреждение. Это история нашей земли. Сегодня любая экспозиция, рассказывающая о нашем городском округе, интересна», — подчеркнул он, добавив, что обязательно увидеть выставку должны дети.

Познакомиться с техникой прошлого века может каждый желающий. Выставка будет работать до 10 октября.