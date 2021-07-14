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    14 июля 2021, 14:26

    Технику обновят на 11 научных площадках Подмосковья после победы в конкурсе

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные научные центры получат 410 миллионов рублей на улучшение техники. Они стали победителями конкурса, который провели по президентскому проекту «Наука и университеты».

    Технику обновят на 11 научных площадках Подмосковья после победы в конкурсе

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, всего в конкурсе приняли участие 214 предприятий.

    Победы удостоили три научных площадки из Черноголовки, две — из Пущина и Одинцова, а также научно-исследовательские центры из Подольска, Солнечногорска и Раменского

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, сумма средств, привлеченных предприятиями, составила 410,799 миллиона рублей.

    Средства на обновление приборной базы получат:

    • Пущинский научный центр биологических исследований РАН;

    • Институт физики твердого тела РАН;

    • Институт теоретической физики имени Ландау РАН;

    • Институт проблем химической физики РАН;

    • Научно-исследовательский и технологический институт птицеводства РАН;

    • Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии;

    • Научно-исследовательский институт животноводства имени Эрнста;

    • Всероссийский центр карантина растений;

    • Институт белка РАН;

    • Федеральный исследовательский центр «Немчиновка»;

    • Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии.

    Общий бюджет конкурса составил восемь миллиардов рублей.