Технику обновят на 11 научных площадках Подмосковья после победы в конкурсе
Подмосковные научные центры получат 410 миллионов рублей на улучшение техники. Они стали победителями конкурса, который провели по президентскому проекту «Наука и университеты».
Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, всего в конкурсе приняли участие 214 предприятий.
Победы удостоили три научных площадки из Черноголовки, две — из Пущина и Одинцова, а также научно-исследовательские центры из Подольска, Солнечногорска и Раменского
По ее словам, сумма средств, привлеченных предприятиями, составила 410,799 миллиона рублей.
Средства на обновление приборной базы получат:
• Пущинский научный центр биологических исследований РАН;
• Институт физики твердого тела РАН;
• Институт теоретической физики имени Ландау РАН;
• Институт проблем химической физики РАН;
• Научно-исследовательский и технологический институт птицеводства РАН;
• Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии;
• Научно-исследовательский институт животноводства имени Эрнста;
• Всероссийский центр карантина растений;
• Институт белка РАН;
• Федеральный исследовательский центр «Немчиновка»;
• Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии.
Общий бюджет конкурса составил восемь миллиардов рублей.