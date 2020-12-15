Технику для ледовых арен начнут производить в Щелкове с 2021 года

Крупное производство оборудования для ледовых арен запустят в Щелкове с 2021 года. Здесь построят комплекс, который займется выпуском холодильной техники.

Предприятие откроет компания «Простор Л». Она планирует начать производство в третьем квартале следующего года.

Новый завод полностью покроет потребность в холодильном оборудовании на ледовых аренах и катках, в отраслях пищевой и химической промышленности. Например, его применят на складах.

Предприятие обеспечит работой 100 жителей Подмосковья. Они займутся проектированием, созданием продукции, ее вводом и дальнейшим обслуживанием. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания „Простор Л“ более 25 лет реализует крупные проекты не только в Московской области, но и в других регионах, обеспечивая оборудованием ледовые дворцы в столице и Красноярске Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в новый проект вложат 60 миллионов рублей. Планируется, что каждый месяц компания будет выпускать 15 холодильных агрегатов, 20 венткамер и столько же хоккейных бортов.

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