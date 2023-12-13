Подмосковье 13 декабря 2023, 10:43 Технику для тушения пожаров законсервировали в Подмосковье до следующего сезона Комитет лесного хозяйства МО

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Лесопожарную технику законсервировали в Подмосковье до следующего сезона. Проверку прошли свыше 120 машин.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, цель таких меропритий — подготовить технику к пожароопасному сезон следующего года. Специалисты проверяют состояние машин и указывают виды обнаруженных неисправностей в специальных актах.

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«В регионе тщательно проверили более 120 единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды. Техника до весны поставлена на консервацию», — сказал он.

Еще более 400 машин оставили для работы по подготовке снегохранилищ и других мероприятий.

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