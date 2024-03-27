27 марта 2024, 11:58
Технику для тушения лесных пожаров проверили в Щелкове
Технику для тушения пожаров подготовили в Щелкове для борьбы с возгораниями в лесу. Специалисты осмотрели машины, бензопилы, средства индивидуалной защиты и другой инвентарь.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, специалисты осмотрели технику, оборудование и инвентарь, которые будут использовать для борьбы с лесными пожарами в этом году. Это ранцы с огнетушителями, пожарные лопаты, ведра, бензопилы и многое другое.
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Машины представили специалисты Московского учебно-опытного — Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз». Они работают в поселке Клюквенный и тушат возгорания на территории Щелкова.
Вся техника оказалась полностью готова к пожароопасному сезону.
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Лесные пожары
Щелково
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