Подмосковье 27 марта 2024, 11:58 Технику для тушения лесных пожаров проверили в Щелкове Комитет лесного хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Технику для тушения пожаров подготовили в Щелкове для борьбы с возгораниями в лесу. Специалисты осмотрели машины, бензопилы, средства индивидуалной защиты и другой инвентарь.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, специалисты осмотрели технику, оборудование и инвентарь, которые будут использовать для борьбы с лесными пожарами в этом году. Это ранцы с огнетушителями, пожарные лопаты, ведра, бензопилы и многое другое.

Реклама

Машины представили специалисты Московского учебно-опытного — Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз». Они работают в поселке Клюквенный и тушат возгорания на территории Щелкова.

Вся техника оказалась полностью готова к пожароопасному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».