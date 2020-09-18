Технику для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов закупили в подмосковные больницы

Для подмосковных больниц закупили новое оборудование для реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов. Всего в учреждения поставят 192 единицы техники. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В больницы Подмосковья закупили тренажеры для механотерапии верхних и нижних конечностей, аппараты для лечебной физкультуры и другую технику для реабилитации.

Оборудование приобрели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«Одним из основных принципов восстановления после инфарктов и инсультов является реабилитация на начальном этапе. Новое оборудование позволит приступать к реабилитации пациентов незамедлительно, а значит, сократить риск развития острых осложнений и патологических состояний», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Технику поставят в Балашихинскую, Видновскую, Волоколамскую, Клинскую, Королевскую, Луховицкую, Одинцовскую, Химкинскую и другие больницы.