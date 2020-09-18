Технику для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов закупили в подмосковные больницы
В больницы Подмосковья закупили тренажеры для механотерапии верхних и нижних конечностей, аппараты для лечебной физкультуры и другую технику для реабилитации.
Оборудование приобрели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
«Одним из основных принципов восстановления после инфарктов и инсультов является реабилитация на начальном этапе. Новое оборудование позволит приступать к реабилитации пациентов незамедлительно, а значит, сократить риск развития острых осложнений и патологических состояний», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Технику поставят в Балашихинскую, Видновскую, Волоколамскую, Клинскую, Королевскую, Луховицкую, Одинцовскую, Химкинскую и другие больницы.