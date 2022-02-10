Техника на 3 миллиарда рублей появится в медицинских центрах Подмосковья за год

Новое оборудование стоимостью более трех миллиардов рублей установят в медицинских центрах Подмосковья к концу 2022 года. Это аппараты для МРТ, КТ, маммографии, рентгенов.

Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, установят и ангиографы, флюорографы, а также другую тяжелую технику.

Для качественных исследований необходима современная диагностическая база, поэтому продолжаем оснащать учреждения техникой Светлана Стригункова.

По ее словам, в этом году для медицинских центров закупят более 100 единиц тяжелой техники.

«Это позволит проводить не только качественную диагностику, но и удаленную расшифровку снимков», — отметила Светлана Стригункова.

Она добавила, что оборудование сократит время ожидания результатов исследования. А расшифровки пациенты смогут видеть в личных кабинетах на «Госуслугах».