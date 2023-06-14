Подмосковье 14 июня 2023, 15:38 Технический сбой подсчетов результатов ЕГЭ по русскому языку устранили в Подмосковье

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Результаты ЕГЭ по русскому языку объявили в Подмосковье 13 июня. Школьники некоторых округов по техническим причинам получили низкие баллы: за сочинение выпускникам выставили нули, а некоторые ответы тестовой части им не засчитали.

В Министерстве образования Московской области заявили, что школьники получили некорректные результаты из-за технического сбоя, который уже устранили. Неполадки коснулись 2,8 тысячи участников ЕГЭ из более чем 35 тысяч.

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Правильные результаты уже загружаются в личные кабинеты учеников. Подать апелляции ребята смогут до 19 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об увеличении бюджетных мест в колледжах региона. Он подчеркнул, что сегодня востребованны люди, которые умеют работать не только руками, но и головой.

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