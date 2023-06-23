Подмосковье 23 июня 2023, 09:17 Технический этап рекультивации бывшего мусорного полигона в Солнечногорске завершится осенью

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Рекультивацию бывшего мусорного полигона «Поварово» в Солнечногорске выполнили на 65%. Технический этап работ завершится к 15 ноября, а после специалисты приступят к биологическому этапу восстановления земель.

Рекультивацию бывшей «Генеральской» свалки проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна».

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Компания ООО «Объединенная строительная компания» уже завершила формированние тела бывшего полигона, возвела армогрунтовую подпорную стену и облицевала ее. Вскоре рабочие приступят к формированию защитного экрана, прокладке инженерных сетей и благоустройству.

Ход работ по рекультивации проинспектировали председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин, депутаты регионального парламента и муниципалитета, представители Общественной палаты и администрации округа.

На встрече рассмотрели жалобы на неприятный запах от жителей соседних СНТ «Елочка» и «Энтузиаст». Выбросы загрязняющих веществ происходят в результате работ на полигоне.

«После окончания работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне будет установлен круглосуточный онлайн эко-мониторинг. Так, в режиме реального времени каждый желающий сможет ознакомиться со всеми параметрами и замерами окружающей среды», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Напомним, сегодня все бывшие мусорные полигоны в регионе закрыты, их заменили современные комплексы переработки отходов. Подмосковье стало лидером России по темпам мусорной реформы.

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