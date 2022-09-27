Еще 8 детских садов подготовили к открытию в Подмосковье | 360°

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Подмосковье
28 сентября 2022, 11:09
Производство кофе создало еще 20 рабочих мест в Реутове
Подмосковье
28 сентября 2022, 11:05
Управляющая компания из Щелкова проведет перерасчет за электричество по решению суда
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Подмосковье
28 сентября 2022, 10:50
Жителям Подмосковья рассказали, как снимать тревогу и стресс
Подмосковье
28 сентября 2022, 10:48
Мобилизованные жители Солнечногорска отправились в учебные части
Деньги
28 сентября 2022, 10:47
Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год
Спецоперация
28 сентября 2022, 10:46
Мобилизованные в Приморском крае приступили к боевой подготовке
Подмосковье
28 сентября 2022, 10:41
Чемпионат по искусственному интеллекту стартовал в Подмосковье
Власть
28 сентября 2022, 10:40
Захарова обвинила Швейцарию в неспособности проводить политику нейтралитета
Спецоперация
28 сентября 2022, 10:36
«Настрой боевой!» Огневую подготовку мобилизованных в Хабаровском крае показали на видео