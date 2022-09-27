Еще 8 детских садов подготовили к открытию в Подмосковье | 360°

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Еще 8 детских садов подготовили к открытию в Подмосковье

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Московское областное бюро технической инвентаризации подготовило документы на еще восемь детских садов региона. Они находятся в Истре, Домодедове, Красногорске, Мытищах, Королеве, Электростали, Пушкино и Ленинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как объяснила генеральный директор МОБТИ Елена Казимир, работа бюро необходима для ввода зданий в эксплуатацию.

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«Каждый год в Подмосковье растет количество объектов дошкольного образования — это одна из приоритетных задач регионального Правительства. Для того, чтобы ввести их в эксплуатацию или подготовить документы после реконструкции Московское областное БТИ предоставляет свои услуги», — уточнила она.

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Детские сады обследовали и подготовили на них технические паспорта и планы. В ведомстве напомнили, что 27 сентября в России отметили День работника дошкольного образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

Строительство

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