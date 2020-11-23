Технические инспекторы взяли под контроль уборку снега и наледи в Подмосковье

Специалисты Госадмтехнадзора Московской области проследят за уборкой снега и наледи в регионе. Инспекторы обратят особое внимание на состояние дворов школ, детских садов и больниц.

«В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок зимней уборки в первую очередь находятся социально значимые объекты: школы, детсады, больницы, а также улицы, дворы и площади», — приводит сайт подмосковного правительства слова главного государственного административно-технического инспектора региона Олега Баженова.

Госадмтехнадзор внимательно следит за состоянием кровель нежилых зданий, внутридворовых территорий, площадок перед больницами и детскими садами, пешеходных дорог и тротуаров, проездов во дворах и территорий перед входами в школы, больницы и поликлиники.

Накануне в Москву и Московскую область пришел североатлантический циклон «Сара» и принес сильный снегопад и метель. За ночь в столице выпало около 10 сантиметров снега. Непогода продержится до полудня понедельника.