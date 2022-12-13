Подмосковье 13 декабря 2022, 12:52 Технадзор возьмет под контроль ремонт котельной в Долгопрудном

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Реконструкция котельной в Долгопрудном на улице Спортивной продолжается. За ходом работ проследят специалисты регионального технадзора.

«Ремонт котельных под особым наблюдением специалистов регионального технадзора. Котельные выполняют жизнеобеспечивающую функцию для жителей Подмосковья — снабжают теплом и обеспечивают горячей водой» — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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На котельной в Долгопрудном ведутся строительно-монтажные работы, а также производится монтаж топливного хозяйства. Ход работы под контроль берут специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, что, в свою очередь, гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией.

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Работы по модернизации котельной проводятся в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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