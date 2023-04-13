Подмосковье 13 апреля 2023, 14:19 Технадзор проверил капитальный ремонт центральной больницы в Егорьевске ФКР

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Сотрудники технадзора Подмосковья проконтролировали капитальный ремонт центральной больницы в Егорьевске. Сейчас на объекте ведется монтаж системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, на этажах монтируют перегородки, откосы и подоконники.

«Все этапы работ сопровождают специалисты управления технического надзора капитального ремонта, совершая регулярные выезды на объект для проведения строительного контроля. Это позволяет следить за выполнением подрядной организацией всех технологических процессов, утвержденных объемов работ, сроков и контролировать сметные расходы», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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В больнице уже выполнили монтаж навесного вентилируемого фасада, который обеспечивает теплопотери, усиливает шумоизоляцию и улучшает внешний вид здания. После завершения всех работ на объекте появятся функциональные кабинеты для приема пациентов, просторные холлы и лифты.

Технадзор принимает участие в приемках работ, контролирует строительство объектов, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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