Подмосковье 09 февраля 2023, 10:35 Технадзор проследит за капитальным ремонтом клинической больницы в Ступине

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Специалисты технадзора проверили ход капитального ремонта областной клинической больницы в Ступине. Сейчас строители меняют окна и коммуникации, а также заливают плиты перекрытий. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Больница в поселке Михнево — самое большое медучреждение в округе. Помощь в нем ежегодно получают около 70 тысяч человек. Здание устарело и нуждалось в обновлении.

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После ремонта в корпусе появятся новые отделения: паллиативной помощи тяжело больным, гериатрии и кожно-венерологическое.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за эффективностью цифрового оборудования в поликлиниках.

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