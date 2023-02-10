Подмосковье 10 февраля 2023, 13:06 Технадзор Подмосковья проверил восстановление домов в Мариуполе

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Сотрудники технадзора Подмосковья продолжают контролировать восстановление жилых домов в Мариуполе. В планах отремонтировать 528 объектов, среди которых также канализационные станции, сети водоснабжения, больницы, школы и поликлиники.

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Работы ведут в быстром темпе — восстанавливают дома, школы, детские сады и больницы. В большинстве зданий уже провели аварийно-восстановительные работы — возвели стены и перекрытия, поставили новые окна, отремонтировали системы отопления. Сейчас в домах проводят отделку подъездов, меняют светильники и счетчики.

Всего к осенне-зимнему периоду в Мариуполе подготовили 301 объект. Сейчас в городе работают около шести тысяч коммунальщиков и специалистов, а также свыше 110 единиц техники.

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