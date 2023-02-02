Подмосковье 02 февраля 2023, 14:49 Технадзор Подмосковья проверил капитальный ремонт школы № 18 в Павловском Посаде

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Технадзор Подмосковья продолжает контролировать капитальный ремонт школы № 18 на улице Мира в Павловском Посаде. Здание учебного учреждения возвели в 1937 году. За это время в нем ни разу не было капремонта.

На данный момент в школе ведутся работы по отделке цоколя, устройству электроснабжения и слаботочной системы. Также на объекте приступили к штукатурке стен и потолков, начали монтировать дверные блоки. Модернизация школы поможет сделать учебный процесс комфортным как для учащихся, так и для учителей. В здании появится новая мебель и современное оборудование.

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский отметил, что подобные проверки капитально ремонтируемых объектов позволяют следить за работой подрядчиков и соблюдение ими технологических процессов.

Школа № 18 носит имя заслуженного учителя РСФСР Николая Викторовича Менчинского. При нем учебное заведение стало экспериментальной школой Академии педагогических наук — здесь внедряли передовые методики и программы.

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