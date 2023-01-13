Подмосковье 13 января 2023, 21:16 Технадзор Подмосковья принял почти 70 подъездов в домах Талдома в 2022 году

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В прошлом году в Талдоме специалисты технадзора Московской области приняли 67 подъездов после капитального ремонта. Рабочие заменили окна, покрасили стены парадных и сменили там полы, а также установили новые почтовые ящики и перила.

Так, привели в порядок подъезды в домах на Первомайской улице, улицах Карла Маркса, Ленина, на Пролетарском проспекте и в переулке Мира в поселке Запрудня, на Лесной, Зеленой и улице 8-го Марта в поселке Северный, а также в селе Квашенки, деревне Пановка и по другим адресам.

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Помимо покраски стен и замены покрытия пола парадные оборудовали для маломобильных граждан — для них установили специальные пандусы.

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По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, участие и регулярный контроль технических специалистов при капремонте обеспечивает ремонт подъездов по проекту и в срок.

Программа «Мой подъезд» действует в Московской области с 2016 года. За шесть лет рабочие отремонтировали 99 тысяч парадных домов, где проживает более 2,5 миллиона человек.

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