Подмосковье 11 января 2023, 14:32 Технадзор Подмосковья принял 12 подъездов в Чехове за год

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Специалисты управления технадзора капитального ремонта Подмосковья приняли в 2022 году 12 отреставрированных подъездов в Чехове.

Ремонтные работы провели по следующим адресам: улица Лопасненская, дом 6, улица Дорожная, дом 6А, улица Дорожная, дом 12А, улица Гагарина, дом 44, улица Гагарина, дом 36 и улица Гагарина, дом 44.

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«В ходе проведенного капитального ремонта в соответствии с современными стандартами и технологиями региона в подъездах были установлены входные двери и пандусы, покрашены стены, заменены окна, поручни лестниц и почтовые ящики», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Для маломобильных граждан у входа установили пандусы для комфортного спуска и подъема.

Отмечается, что министерство ЖКХ Московской области реализует программу «Мой подъезд» с 2016 года. Участие в ней добровольное. Программа предусматривает полную творческую свободу и позволяет жителям выбрать цвет стен, дизайн, форму светильников и многое другое.

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