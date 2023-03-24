Подмосковье 24 марта 2023, 12:52 Технадзор Подмосковья напомнил жителям об услуге по проверке дефектов в квартирах в новостройках УТНКР

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В первом квартале сотрудники управления технического надзора капитального ремонта (УТНКР) Московской области 26 раз оказали услугу по приемке квартиры. Данный этап является одним из важнейших при заселении в новое жилье.

«Часто люди не придают этому должного внимания и подписывают акт о приемке, в результате чего приходится тратить свое время и деньги на устранение дефектов, допущенных застройщиками, которые также не всегда можно увидеть невооруженным глазом», — пояснили в ведомстве.

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Также неопытному человеку сложно увидеть дефекты. Многие не знают стандартов качества, таких как ГОСТ, СП или СНиП. Для проверки их соответствию необходимо спецоборудование, например, тепловизор, лазерный дальномер, электронный уровень, дозиметр или анемометр.

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Команда опытных специалистов управления имеет необходимые инструменты и опыт приемки квартир. Ее услуги обойдутся дешевле, чем исправление дефектов, которые оставил застройщик. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что большую часть подвалов Подмосковья, в которых часто и регулярно возникают подтопления, приведут в порядок к 15 сентября этого года.

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