Подмосковье 31 января 2024, 12:45 Театры и музеи Подмосковья представили афишу на февраль Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Спектакли, выставки и экскурсии, доступные к посещению в феврале 2024 года по программе «Пушкинская карта», представили в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

В Зарайском кремле откроется выставка «Стрелецкая слобода», а Звенигородский музей-заповедник ждет гостей на новую программу о зимних праздниках. Музей Менделеева и Блока откроет усадебную мастерскую, а усадьба «Мураново» организует экскурсии.

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«Мелихово» готовит «Зимний переполох» со спектаклями, мастер-классами, экскурсиями и зимними забавами. 3 февраля на сцене «Градский Холл» с «Щелкунчиком» выступит театр «Русский балет». Музыкальный спектакль «Сокровище пирата Билли» в исполнении областной филармонии представят 4 февраля в коломенском ДК «Цементник», а 10 февраля эту же постановку увидят жители Апрелевки.

Также в феврале по программе «Пушкинская карта» в Подмосковье можно будет посетить выставку «Маковские. Константин и Владимир» в Серпухове. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века представят в музее «Новый Иерусалим».

Подробнее об этих и других событиях февраля можно узнать на портале www.welcome.mosreg.ru.